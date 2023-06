Premium Het beste van De Telegraaf

'Je moet eigenlijk denken als een vogel' Puffend op weg naar record: zo help je de tuin door kurkdroge periode

Hoewel de meesten van ons genieten van het zomerse weer, wordt de natuur flink op de proef gesteld. Ⓒ ANP/HH, bron KNMI

Amsterdam - De hitte hangt al een aantal dagen als een warme deken over Nederland. Hoewel de meesten van ons genieten van het zomerse weer, wordt de natuur flink op de proef gesteld. Donderdag gaat waarschijnlijk zelfs de boeken in als een record: nooit eerder was het 34 dagen lang droog. Hoe helpen we de bloemetjes en de bijtjes in onze tuin door deze kurkdroge en warme periode heen?