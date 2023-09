Mona Keijzer: van onzichtbare staatssecretaris tot boegbeeld van anti-coronabeleid

Den Haag - Mona Keijzer (54) hoopt als rechterhand van BBB-leider Caroline van der Plas de nieuwe premier van Nederland te worden. Als CDA-staatssecretaris in kabinet-Rutte III was Keijzer vrij onzichtbaar, tótdat zij zich openlijk uitsprak tegen het coronabeleid. Nadat Rutte haar op staande voet ontsloeg, twijfelde de Volendamse lang over haar politieke toekomst.