Marineofficier vervolgd voor aanrandingen na seksrel aan boord Karel Doorman

De zaak kwam – zo meldden bronnen van De Telegraaf in mei – aan het rollen nadat de luitenant tijdens een borrel in de haven van Sint-Maarten een mannelijke collega over de rug en billen zou hebben geaaid. Dat gebeurde in aanwezigheid van getuigen. De matroos deed aangifte, waarna nog twee collega’s dit deden. Gevolgd later door een vierde.

Vierde zaak geseponeerd

Het Openbaar Ministerie meldt dat in drie van de vier zaken vervolging wordt ingesteld. Een vierde is geseponeerd vanwege onvoldoende bewijs. De marineofficier moet zich verantwoorden voor de meervoudige militaire kamer, wat erop duidt dat het OM de zaak als ernstig beschouwt. De zitting is vooralsnog gepland op 3 mei.

De Koninklijke Marine kreeg stevige kritiek over de manier waarop de zaak werd afgehandeld. Op de zondag nadat de incidenten zouden hebben plaatsgehad, kwam de Koninklijke Marechaussee aan boord om de aangiften op te nemen. Vervolgens mocht de betrokken officier tot woensdag aan boord blijven in plaats van dat hij direct naar huis werd gestuurd.

Spanningen aan boord

Op maandag ging hij gewoon weer aan de slag. Hij zou een onmisbare functie vervullen. Deze aanpak leidde volgens de militaire vakbond ACOM tot spanningen aan boord.

Commandant Zeestrijdkrachten Rob Kramer hekelde in het huisorgaan Alle Hens de negatieve aandacht voor de seksrel. „Ik ben blij dat er direct aangifte is gedaan, maar vind de spin-off heel vervelend voor de bemanning”, aldus Kramer, die inhoudelijk niet op de zaak inging, maar in zijn column wel bezwoer dat de marine er alles aan doet om een veilige werkomgeving te garanderen.