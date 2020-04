’Vrouw is alles kwijt na bloedneus’

Dat schrijven Britse media als de Daily Mail en Mirror. Clayton kreeg in november 2019 een bloedneus, waarna ze er een zeer zeldzame aandoening opliep. Daardoor kwam een kink in de kabel in de overdracht van signalen tussen hersenen en zenuwstelsel.

Het Functional Neurological Disorders (FND) is zeldzaam, maar komt vaker voor. Er is een belangenvereniging voor die blij is met de aandacht voor Sophie’s verhaal.

Meteen na de neusbloeding vergat Sophie steeds meer. Eerst haar pincode. Daarna de datum van die dag. En binnen enkele minuten ook haar eigen naam. Dat was het signaal om Sophie met spoed naar het ziekenhuis te brengen.

Gevolg was dat ze onder meer haar vriend – de twee hadden 2,5 jaar relatie – opnieuw moest leren kennen. Deze Jonathan, ook 26 jaar, pakte het fotoalbum erbij en ’bewees’ dat de twee al veel mooie momenten hadden gekend. Hij nam haar mee naar dezelfde plekken, om alle hoogtepunten – waaronder de dag waarop hij Sophie verkering vroeg – opnieuw te beleven.

Alles voor het eerst

Inmiddels pakt Sophie het leven weer op. Britse media hebben videobeelden gepubliceerd waarop te zien is hoe ze, voorzichtig schuifelend, na het incident weer leert lopen.

„Nadat alles was gebeurd, was ik geschokt. Ik was verdrietig dat ik 26 jaar vol herinneringen was verloren. Maar ik ben blij om nieuwe herinneringen te maken. Ik ben weer verliefd geworden op Jonathan. Het is best speciaal om dingen voor het eerst te doen met hem. Laatst nam hij me ’voor het eerst’ mee naar het strand. Dat was geweldig.”