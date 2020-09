Hulpgoederen voor Kirgizië stranden aan grens Wit-Rusland

Peter Hofman wilde hulpgoederen naar Kirgizië brengen, maar de bus werd tegengehouden vanwege ’verboden etenswaren’: „Tonijn en pasta.” Ⓒ Ryce Travel

Hoogeveen - Tientallen pallets met hulpgoederen voor Kirgizië zijn na een rit van duizenden kilometers, die sinds afgelopen juni werden afgelegd, ongewild weer allemaal terug in Hoogeveen. De Drentse plaats was drie maanden terug het startpunt van een expeditie voor het goede doel. Terug naar af dus door ’pech’ bij de douane: „Dit is zuur, maar we geven niet op en gaan voor herkansing!”