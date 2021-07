Vier aanhoudingen om betrokkenheid bij crystal meth-labs

De vier zijn betrokken bij onder meer de eerder ontdekte drugslabs in een schuur in Achter-Drempt en op een binnenvaartschip in Moerdijk, vermoedt het Openbaar Ministerie. De vier zitten in beperking en mogen alleen contact hebben met hun raadsman. Het onderzoek loopt nog, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Bij invallen in zeven woningen in Amsterdam, Den Haag, Rijswijk en Wassenaar en een loods in Boskoop zijn gegevensdragers in beslag genomen, net als tienduizenden euro’s en twee auto’s, aldus de politie.