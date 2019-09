App- en belgedrag in werkverkeer aangepakt

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) geeft maandag het startsein voor een nieuwe campagne gericht op werkgevers, die aan het bel- en appgedrag onderweg een einde moet maken. Deze campagne met de naam ’MONO-zakelijk’ maakt deel uit van het streven om het smartphonegebruik omwille van de verkeersveiligheid te beperken.

Van Nieuwenhuizen lanceert de nieuwe campagne bij het verdeelcentrum van online supermarkt Picnic in Den Haag. Doel is dat alle bedrijven afspraken met hun personeel maken over veilig smartphonegebruik. „Het is moeilijk voor te stellen, maar één op de tien werkgevers vindt het een normale zaak dat hun werknemers berichten lezen en terugschrijven tijdens het rijden”, zegt de minister. Ze noemt het „totaal onverantwoord om dit van je mensen te verwachten, want dat is gewoon levensgevaarlijk.”

Iets meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven (52 procent) hanteert regels voor het telefoongebruik onderweg. In ruim driekwart van de ondernemingen is handsfree bellen algemeen geaccepteerd.