Omslag naar koel en herfstachtig weer

De overgang naar het vroege herfstweer gebeurt niet zonder slag of stoot. Vrijdag stroomt eerst nog warme en vochtige lucht over Nederland. Het wordt 23 tot 28 graden. In de middag en avond trekken talrijke buien over het land, soms met onweer en forse windvlagen. Zaterdag gaat het flink waaien, met aan zee windkracht 8. Windstoten kunnen in de kustregio oplopen tot 100 kilometer per uur, wat vervelend kan uitpakken voor campinggasten. Wel zijn er zonnige perioden en maar een enkele bui.

Zondag neemt de wind af en zijn er flinke perioden met zon bij maxima tussen 20 tot 25 graden. Bovendien blijft het droog. „Deze zondag vormt een ideale dag om buiten te zijn. Pak hem met beide handen aan, want we weten nog niet wanneer we weer zo’n mooie dag krijgen”, zegt Weerplaza.