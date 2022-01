Formateur Mark Rutte ontvangt beoogde nieuwe bewindslieden: ’Laat het in de praktijk zien’

De formateur liet maandag voorafgaand aan de gesprekken met zijn beoogde nieuwe bewindslieden al doorschemeren geen grootspraak vooraf te verwachten. „Het is een goed Nederlands principe dat je het in de praktijk laat zien”, zei Rutte. De liberaal zei ’hoopvol’ te zijn.

De formateur sprak met onder anderen CDA-leider Wopke Hoekstra, die minister van Buitenlandse Zaken moet worden. Hoekstra denkt dat het leiderschap van zijn partij goed te combineren is met veelvuldig verblijf in het buitenland. Wel zorgt de combinatie voor een ’extra moeilijkheidsgraad’, zei hij, al is dat volgens hem geen obstakel om ook zijn partij te leiden. „Ik denk dat dat anno 2022 wel kan.”

’Dossier met grote opgaven’

De CDA-voorman prees Hugo de Jonge voor diens inzet als minister van Volksgezondheid de afgelopen jaren. Hij is blij dat De Jonge terugkeert in het kabinet, als minister voor Volkshuisvesting. Dat is een dossier ’met grote opgaven waar hij wat mij betreft zeer gekwalificeerd voor is’, aldus Hoekstra.

Later op de dag kwamen ook nog beoogd ministers Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD), Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66), Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs, VVD) en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) langs. Wetenschapper Robbert Dijkgraaf, die door D66 is gekozen als minister van Onderwijs, sprak digitaal met Rutte.

Yesilgöz wil nog niet zeggen wat ze als minister van Justitie en Veiligheid gaat doen voordat ze is beëdigd. Van de afgelopen dagen veelvuldig gemaakte opmerking dat ze geen jurist is, zegt ze ‘kennis te hebben genomen’. Yesilgöz zegt vooral mensen goed aan te willen sturen op het enorm omvangrijke departement. „Mijn taak is te zorgen dat zij hun werk goed doen.”

Dilan Yesilgoz staat de pers te woord na afloop van het gesprek met formateur Mark Rutte. Ⓒ ANP

Nieuw elan

Ook D66-minister Franc Weerwind is eveneens terughoudend. Nieuw elan? Mensen moeten volgens hem maar gaan zien of hij dat brengt. Bovendien is ook Weerwind, de beoogd minister voor Rechtsbescherming, geen jurist. Hij zegt ter verdediging vertrouwen te hebben in deskundigheid van zijn ambtenaren.

Eric van der Burg (VVD) mag als staatssecretaris Asiel proberen succesvoller te zijn dan zijn voorgangers Broekers-Knol en Harbers, terwijl er nog altijd een tekort is aan opvangplaatsen. ,,Maar ik zie niet op tegen deze klus.’’ Komende week spreekt Rutte ook met de overige beoogde bewindslieden die het 29-koppige kabinet moeten vormen. Maandag 10 januari zal het kabinet dan met de koning op het bordes staan.