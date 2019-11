Michael Bloomberg daagt Trump uit: geld speelt geen rol

Toen ze nog goede bekenden waren. Bloomberg met Trump in 2016 in New York. Ⓒ foto AFP

New York - Als ooit duidelijk wordt of je het Amerikaanse presidentschap kan kopen, dan is het nu. Michael Bloomberg, 17 keer rijker dan Donald Trump met een vermogen van ruim 50 miljard dollar, heeft het zijn levensdoel gemaakt om de zittende president in 2020 te verslaan. En geld speelt geen rol.