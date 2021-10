GGD vraagt pieten ’niet te strooien met pepernoten, maar te zwaaien’

Een woordvoerder van de gezondheidsdienst bevestigt na berichtgeving in BN de Stem dat het om een landelijk advies gaat. „Het gegraai in zakken en het uitdelen van snoep via de handen zorgt ervoor dat je sneller in contact komt met virussen en dus corona kan krijgen. En we willen voorkomen dat infectieziekten zich kunnen verspreiden”, zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws.

„Was van tevoren goed je handen en doe tussendoor niets anders. Of was je handen opnieuw nadat je bijvoorbeeld pauze hebt gehad of naar de wc bent gegaan”, luidt het advies aan de pieten.

Bekijk ook: Toch sinterklaasintocht met stoomboot in Amsterdam

Veel gemeenten worstelen nog met de intocht van dit jaar. Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht kondigde deze week aan dat in haar stad, ondanks eerdere berichten, niet om een QR-code zal worden gevraagd bij het publiek.