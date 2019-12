Vader Ruinerwold na maanden nog niet gehoord

ASSEN - De vader van het gezin dat een teruggetrokken leven leidde op een boerderij in het Drentse Ruinerwold, is twee maanden na zijn arrestatie nog altijd niet gehoord door de politie. Zijn advocaat Robert Snorn bevestigt berichtgeving van het Dagblad van het Noorden dat Gerrit-Jan van D. enkele jaren geleden een hersenbloeding heeft gehad en daardoor zijn spraakvermogen volledig is verloren.