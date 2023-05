Premium Het beste van De Telegraaf

Telstar-bestuurder Pieter de Waard: ’Dat traantje komt later wel’ Markante voetbaldirecteur fietst 250 kilometer voor afscheidsduel: ’Briljánt’

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Pieter de Waard fietst 250 kilometer om zijn laatste uitwedstrijd als Telstar-directeur bij te wonen: tegen MVV in Maastricht. Ⓒ Rias Immink

Hij was zeventien jaar lang de meest markante directeur in het Nederlandse betaald voetbal, en dan móet je natuurlijk wel op een bijzondere en onvergetelijke manier afscheid nemen. Sponsoren hadden wel een ideetje voor Pieter de Waard van Telstar, die na dit seizoen vertrekt. In een jolige bui riep een van hen dat De Waard wel naar MVV kon fietsen, de verste uitwedstrijd die de cultclub uit Velsen-Zuid in een seizoen heeft. Iedereen lachen.