Coldcase-moordonderzoek ’Lichaam dat 23 jaar geleden werd gevonden in Amerika, blijkt van Nederlandse toerist’

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Het stoffelijk overschot werd gevonden in een beekje achter deze straat in Manassas, op zo’n drie kwartier rijden van Washington. Ⓒ Google Streetview

PRINCE WILLIAM COUNTY - Een lichaam dat in 1999 in de Amerikaanse staat Virginia werd gevonden, blijkt van een Nederlandse man. Na onderzoek en identificatie is duidelijk geworden dat het gaat om een destijds 62-jarige Nederlandse toerist, die op bezoek was in de VS.