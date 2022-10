’Nieuwe oproep voor getuigen na dood gevonden Nederlandse toerist in Amerika’

De oproep staat in het Amerikaanse medium WRIC. Het stoffelijk overschot werd op 28 september 1999 gevonden in een beekje achter Mace Street 8325, in Manassas, op zo’n drie kwartier rijden van Washington. Het lichaam kon destijds niet worden geïdentificeerd. Een compositietekening, die werd gemaakt van het gezicht van het slachtoffer, heeft er uiteindelijk toe geleid dat kon worden vastgesteld dat het om de vermiste Nederlander ging.

Hij was een Nederlandse toerist die op 17 september dat jaar de Verenigde Staten was binnengekomen in Atlanta, Georgia. Het is onduidelijk hoe hij op de plek nabij Manassas terechtkwam.

’Stomptrauma’

Uit een autopsie kwam naar voren dat het slachtoffer is gestorven aan een zogeheten ‘stomptrauma’, veroorzaakt door een harde klap tegen het hoofd. De politie van Prince William County behandelt de zaak inmiddels als een coldcase-moordonderzoek en hoopt na 23 jaar nog altijd nieuwe getuigen te vinden en zo meer informatie te krijgen over wat er met de man is gebeurd.