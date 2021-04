Huisarts gedwongen 60 AstraZeneca-vaccins weg te gooien: ’Opkomst te laag’

Blanker, huisarts in Zwolle en tevens verbonden aan het UMCG, liet op Twitter een foto zien van een volle prullenbak met spuiten. Die moeten volgens hem mede door strenge regels vanuit het RIVM worden weggegooid, ook vanwege de voorzorgsmaatregel om mensen onder de 60 jaar te passeren.

De huisarts had een ’inhaalavond’ en heeft zijn complete reservelijst afgebeld. Toch kwamen er niet genoeg mensen opdagen om alle prikken kwijt te raken. „Dit was gewoon niet te voorzien voor ons”, schrijft Blanker. Er waren van tevoren te veel prikken ’opgetrokken’, „terwijl we dachten zuinig te zijn geweest.”

„Twee weken geleden hebben wij onze grote prikdag gehad”, vertelt Blanker in een reactie tegen RTL Nieuws. „We hebben toen een grote no-show gehad.” De huisarts plande deze week daarom een inhaalavond in, maar dat bleek dus ook geen succes. Zo’n 250 mensen waren per brief ’vriendelijk en met goede uitleg’ uitgenodigd: slechts 72 gegadigden kwamen opdagen. Omdat het niet toegestaan is de prikken terug in de koeling te stoppen, moesten de vaccins de prullenmand in.

Geldboetes

„We hebben een groep die gevaccineerd wil worden en bewust is van de risico’s, en die mogen we niet vaccineren onder dreigement van de hoge boetes. Dat risico gaan wij niet nemen”, aldus Blanker.

