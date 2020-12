Gewonden bij protest Trumpfans in Washington

Duizenden aanhangers van president Donald Trump verzamelden zich zaterdag in de metropool om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. De president vermoedt dat hij door fraude heeft verloren van de Democraat Joe Biden. Ook sommige Trump-stemmers denken er zo over.

Een grote menigte demonstreerde tegen de verkiezingsuitslag. Ⓒ Hollandse Hoogte / Sputnik

De politie in Washington had de handen vol aan het uit elkaar houden van rivaliserende groepen betogers. In de stad waren onder meer de extreemrechtse Proud Boys aanwezig om Trump te steunen.

Enrique Tarrio (rechts) en andere Proud Boys bij een zogeheten ’2nd Degree Proud Boy Initiation’. Ⓒ Amy Harris/Shutterstock

Er zouden vier mensen zijn neergestoken in de buurt van een verzamelpunt van die groep. Het is onduidelijk wie de slachtoffers precies zijn.

Black Lives Matter

Agenten moesten op meerdere plaatsen in de stad ingrijpen bij vechtpartijen. Ook stal iemand een Black Lives Matter-spandoek en stampte daar publiekelijk op.

Een lid van de Proud Boys is gewond geraakt en heelt zijn wonden. Ⓒ Amy Harris/Shutterstock

Toen de politie tegenbetogers afschermde bij de Black Lives Matter Plaza, leidde dat tot de kritiek dat Trump-aanhangers meer bewegingsvrijheid kregen.

„Zij kunnen gaan en staan waar ze willen”, klaagde een 37-jarige vrouw in de krant, die zelf tegen de president demonstreerde en ook het coronavirus nog als argument aanvoerde. „Wij zijn niet degenen die het nalaten om mondkapjes te dragen en corona verspreiden.”