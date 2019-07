Jongetje dood na val door kapot balkonhek

Belgische ambulance. Foto ter illustratie. Ⓒ AFP

LUIK - Een 8-jarige jongen is in Luik omgekomen toen de ijzeren balustrade van een balkon het begaf en hij van twee hoog naar beneden viel. Hij was dinsdagavond op bezoek bij een even oud vriendje, dat eveneens viel en daarbij zwaargewond raakte, heeft het OM in Luik woensdag bekendgemaakt.