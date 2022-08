Hoger beroep fakkelbelager minister Kaag: verdachte onderzocht door psychiater en reclassering

Video

Martien Meiland woest om onverwachte actie Erica

Chateau Meiland is terug van weggeweest. In de eerste uitzending is maandagavond (20:30 uur op SBS6) te zien hoe Martien ouderwets tekeer gaat tegen Erica, als het hem niet zint hoe zij zelfstandig besluit om het behang weg te halen in hun nieuwe villa.