Nick (23) ziet geliefde Amerikaanse auto’s in vlammen opgaan: ’Stond mijn huis maar in de fik’

Door Monique Bankras Kopieer naar clipboard

BENNINGBROEK - ’Geen toegang asbest’, staat er op het lint bij de loods van Nick Karsten (23) in Benningbroek. Hij vindt het moeilijk om hier te staan. De plek waar hij elke avond sleutelde aan vooral Amerikaanse auto’s is nu tot gevarenzone verklaard. „’Gelukkig is je huis niet afgebrand’, zeggen mensen. Eerlijk gezegd had ik dat liever gehad.”