Politie waarschuwt: Android-telefoons bellen onbedoeld 112

Mobiele telefoons bellen automatisch naar het alarmnummer als er vijf keer snel op de zijknop van de telefoon wordt gedrukt. Volgens de politie Brunssum/Landgraaf leiden die ’stille oproepen’ tot een stijging van het aantal onbedoelde meldingen.

De politie adviseert inwoners via social media om maatregelen te nemen en de SOS-functie zelfs (tijdelijk) uit te zetten. „Centralisten moeten alle gesprekken aannemen omdat zij niet kunnen zien of het een reële 112-melding betreft. Dat kan betekenen dat burgers die snel hulp nodig hebben er moeilijker doorheen komen”, waarschuwt de politie.

Broekzakgesprek

Een politiewoordvoerder van de Eenheid Limburg bevestigt het verschijnsel in het algemeen, maar kan niet aangeven om hoeveel gevallen het gaat. Wel zegt de woordvoerder dat de getrainde medewerkers van de meldkamer goed en snel kunnen inschatten of er echt iets aan de hand is of dat er sprake is van een onbedoeld broekzakgesprek.

Vaststaat dat het verschijnsel zich in elk geval in Groot Brittannië heeft voorgedaan. Daar kwamen recent op een zondag op een vergelijkbare manier 169 valse broekzakgesprekken binnen bij twee politiekorpsen. Daar adviseert de politie overigens niet om de verbinding te verbreken, maar om aan de lijn te blijven om te laten weten dat de beller veilig is.