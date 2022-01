’Noord-Korea vuurt ongeïdentificeerd projectiel af’

Buitenland

Zoekgeraakte Afghaanse baby terug bij familie: taxichauffeur bij vliegveld reddende engel

Een Afghaanse baby die afgelopen zomer tijdens de evacuatie in Kabul van zijn ouders werd gescheiden, is herenigd met zijn familie in Kabul, laat zijn grootvader zondag weten. De ouders hopen nu dat het kind naar de VS kan worden gebracht.