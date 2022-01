Noord-Korea vuurt weer soort ballistische raket af

Dergelijke raketten zijn zo snel, vijf keer sneller dan geluid, dat bestaande afweersystemen ze niet of nauwelijks kunnen onderscheppen. Maar ze hebben een minder ver bereik dan de raketten die ballistisch worden genoemd. De supersnelle raket die Noord-Korea dinsdag afgevuurd zou niet onder een VN-verbod vallen. Maar Seoul heeft dinsdag volgens persbureau Yonhap beklemtoond dat dit wel „resoluties van de Verenigde Naties duidelijk schendt.”

Afgelopen zaterdag vierde Kim Jong-un zijn 38e verjaardag. Korea-deskundige Remco Breuker sprak daar eerder over:

Zuid-Korea stelt dat de nieuwe raket betere prestaties toont dan het projectiel dat 5 januari door Noord-Korea werd afgevuurd. Die behaalde een snelheid van circa 7350 kilometer per uur over een afstand van hooguit 700 kilometer. De Zuid-Koreaanse regering betreurt de lanceringen en heeft het stalinistisch geregeerde buurland opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel.

Nieuwsbeelden deze week in Zuid-Korea. Ⓒ AP

De VN-Veiligheidsraad vergaderde maandag op verzoek van de permanente leden Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië over de lancering van vorige week. Ze riepen Noord-Korea op „om af te zien van verdere destabiliserende acties.” Noord-Korea zou volgens hen eindelijk serieus in gesprek moeten gaan over het verwijderen van nucleaire wapens in Korea.