Fiscus betaalde 31 miljoen aan kosten ten onrechte niet terug

Bij in totaal 410.000 belastingaanslagen van ruim 260.000 mensen of bedrijven is het fout gegaan, schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer. De D66-bewindsman laat weten dat er nog geen oplossing is gevonden. De fiscus houdt wel strenger toezicht op het verlagen van de kosten, maar dat gaat desondanks nog steeds niet altijd goed.

Het gaat fout als de Belastingdienst handmatig de kosten voor aanmaningen en dwangbevelen moet verlagen, legt Vijlbrief uit. Wie een belastingschuld te laat betaalt, moet daarvoor kosten betalen, afhankelijk van hoe hoog de schuld is.

Maar het kan gebeuren dat de aanslag van de Belastingdienst later toch lager uit bleek te vallen. Dan moet de zogenoemde vervolgingskosten ook verlaagd worden. Maar dat gebeurt alleen automatisch als iemand nog helemaal niet betaald heeft. Bij burgers of bedrijven die de aanmaning al helemaal of voor een deel hebben betaald, moeten de kosten handmatig verlaagd worden.

Oplossing

Daar gaat het fout, meldt Vijlbrief. En een oplossing daarvoor is niet meteen voorhanden. Binnen de Belastingdienst werd in 2016 al een voorstel gedaan om alle kosten automatisch te verlagen, waarbij de fiscus zelf al aangaf dat de kosten soms alleen verlaagd werden als mensen of bedrijven daar zelf om vroegen.

Pijnlijk bij deze problematiek is dat de Belastingdienst de Nationale Ombudsman verkeerd inlichtte. Die kaartte de kwestie in 2018 aan bij de fiscus en vroeg om meer informatie. Maar de fiscus liet toen weten dat de informatie van de Ombudsman niet klopte. Vijlbriefs voorganger Menno Snel liet afgelopen december al aan de Tweede Kamer weten dat de Ombudsman verkeerde informatie had gekregen.

Het bedenken van een oplossing voor de problemen is volgens Vijlbrief moeilijk: „Dit vereist vervolgonderzoek met bijbehorende analyses die complex en tijdrovend zijn, omdat de informatie voor het verlagen van kosten uit verschillende systemen gehaald moet worden. Ook de berekeningen die vervolgens moeten plaatsvinden zijn zeer complex.”