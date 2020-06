Fietser komt om na aanrijding met vrachtwagen in Raalte

Hulpdiensten werden vrijdag gealarmeerd voor een ongeval met letsel op de Heesweg in Raalte. Ⓒ News United / Jan Willem Klein Horstman

RAALTE - In Raalte is vrijdag een fietser omgekomen. Dat gebeurde na een aanrijding met een vrachtwagen op de Heesweg. De identiteit van de fietser is nog niet bekendgemaakt.