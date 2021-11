Lekker knallen met oud en nieuw? Vergeet het maar: wat mag niet en wat nog wel?

Knalvuurwerk en vuurpijlen zijn sinds een jaar taboe voor de consument. We mogen alleen nog kindervuurwerk en licht siervuurwerk afsteken. Dit zijn de regels.

Vuurwerk in vier categorieën

Toegestaan: kindervuurwerk (categorie F1)

- Trektouwtjes, sterretjes, confettibommen, knalerwten en dergelijke

- Kopen mag vanaf 12 jaar

- Afsteken mag het hele jaar

Toegestaan: siervuurwerk (categorie F2)

- Licht siervuurwerk, zoals cakes en grondbloemen

- Kopen mag vanaf 16 jaar

- Afsteken mag alleen rond de jaarwisseling

- Pas op: eventueel knalvuurwerk uit categorie F2 is verboden

Verboden: knalvuurwerk en vuurpijlen (categorie F3)

- Vuurpijlen, rotjes, knalstrengen (zoals Chinese matten), single shots en dergelijke

Verboden: professioneel vuurwerk (categorie F4)

- Mag alleen worden gebruikt door professionals tijdens vuurwerkshows en dergelijke

Vuurwerkverbod per gemeente

Gemeenten kunnen zelf besluiten tot een algeheel vuurwerkverbod. Gemeenten als Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Haarlem stellen zo’n verbod in. Voor zover bekend zijn er in Drenthe en Groningen nog geen gemeenten die een algeheel vuurwerkverbod hebben aangekondigd.

Vuurwerkvrije zones

Gemeenten kunnen vuurwerkvrije zones instellen om de overlast te beperken in de omgeving van bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingshuizen en dierenparken. Check op de website van jouw gemeente of daar vuurwerkvrije zones gelden.

Vuurwerk kopen

Vuurwerk in categorie F2 (siervuurwerk) mag je alleen kopen op 29, 30 en 31 december. Vuurwerkverkopers zijn verplicht om gratis veiligheidsbrillen en aansteeklonten aan klanten mee te geven. Zij moeten ook uitleg geven over hoe je het vuurwerk veilig afsteekt. Je mag maximaal 25 kilogram vuurwerk in huis hebben.

Vuurwerk kopen op internet

Het is in Nederland verboden om vuurwerk per post te versturen of thuis te ontvangen. Je mag het wel online bestellen, maar je moet het afhalen bij een legaal verkooppunt.

Vuurwerk kopen in het buitenland

Dat mag uitsluitend op 29, 30 en 31 december en alleen als het vuurwerk voldoet aan de Nederlandse wet.

Vuurwerk afsteken

Kindervuurwerk mag je het hele jaar afsteken. Het overige toegestane vuurwerk mag je alleen afsteken op 31 december vanaf 18:00 uur ’s avonds tot 02:00 uur ’s nachts.

Carbid schieten

Er geldt geen landelijk verbod voor carbid schieten, maar de meeste gemeenten stellen er wel paal en perk aan. Gemeenten in het oosten en noorden van ons land wijzen vaak bepaalde locaties aan. Check bij jouw gemeente wat de regels zijn.