’Omstreden avondklok binnen kabinet afgeserveerd’

Een verbod om tussen tien uur ’s avonds en vier uur ’s morgens de straat op te gaan, zorgde een maand geleden voor veel opwinding en verzet. Volgens ingewijden is de avondklok als noodgreep toen wel ’uitgewerkt’, maar ligt die sindsdien onbesproken op een plank te verstoffen. „Er is niet eens meer over gesproken, ook niet in het Veiligheidsberaad met burgemeesters”, vertelt een betrokkene.

De ’spertijd’ schoot bij diverse bewindslieden in het verkeerde keelgat, de Tweede Kamer viel vooral over de manier waarop die zou moeten worden ingesteld. Namelijk zonder afzonderlijke goedkeuring van de Kamer. „Er is gewoon geen draagvlak voor, ik zie het niet meer gebeuren”, aldus een ingewijde. Het paardenmiddel dreigde even voor regio’s rond Rotterdam, Dordrecht en, in mindere mate, Twente. Daar lag het aantal besmettingen een maand geleden namelijk erg hoog.

Fruitmandje

Een betrokkene beschrijft het mogelijke pakket voor december als ’een fruitmand waar je wat uit kunt pakken, maar die vol moet blijven’. Met andere woorden: tegenover tijdelijke versoepelingen tijdens de feestdagen moeten maatregelen staan die een toename van het aantal besmettingen de kop in drukken. „De avondklok maakt geen onderdeel uit van die fruitmand.”

Het kabinet geeft dus geen gehoor aan het advies van de Europese Commissie om zo’n avondklok in te stellen. Dinsdag adviseerde het dagelijks bestuur van de EU dat lidstaten gezamenlijk een pakket maatregelen moeten instellen, waaronder de spertijd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt nog aan een officiële reactie, maar Haagse bronnen zien dat dus niet gebeuren.

Justitie

Een avondklok kan alleen worden ingesteld als minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) per koninklijk besluit de bevoegdheid krijgt om dat te doen. Navraag bij zijn departement leert dat een dergelijk besluit ook niet is genomen.