Trump: sluit de familie Biden op

Ook moedigde hij de menigte aan die scandeerde „sluit hem op”, daarmee doelend op de Democratische uitdager Joe Biden op wie Trump flink achterstaat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen. „We hebben de afgelopen maanden geleerd: Joe Biden is een corrupte politicus”, zei Trump tegen zijn aanhangers, „en de familie Biden is een criminele onderneming.”

Trump eist geregeld dat zijn Democratische tegenstander uit 2016, Hillary Clinton, wordt opgesloten vanwege haar gebruik van een privé-e-mailserver als staatssecretaris. Waarschijnlijk is het de eerste keer dat hij een dergelijke aanval tegen de Bidens gebruikte.

De Republikein wijst daarbij op een omstreden artikel uit de rechtse tabloid The New York Post over de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. The New York Post heeft gezegd dat het e-mails heeft gekregen van Trumps advocaat Rudy Giuliani. In het eerste verhaal over de e-mails suggereert de tabloid dat er een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen toenmalig vicepresident Biden en een vertegenwoordiger van de Oekraïense aardgasmaatschappij Burisma, waar Bidens zoon Hunter toen werkte.

Zowel Joe Bidens campagneteam als Hunter Bidens advocaat ontkennen dat die ontmoeting ooit heeft plaatsgevonden. „Ik heb geen antwoord. Weer een lastercampagne”, zei Biden vrijdag toen hem werd gevraagd naar de berichtgeving door The Post.