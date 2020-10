Australië stopt onderzoek naar geld uit Vaticaan in misbruikzaak kardinaal

De Australische kardinaal George Pell. Ⓒ EPA

MELBOURNE - Australië stopt met een onderzoek naar berichten dat in het proces tegen kardinaal George Pell wegens seksueel misbruik een grote som geld vanuit het Vaticaan is overgemaakt. Het zou gaan om ongeveer 700.000 euro die bedoeld was voor steun aan tegenstanders van de kardinaal.