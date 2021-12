Twee mannen opgepakt na vondst 4000 kilo illegaal vuurwerk

De eerste verdachte is een 30-jarige Hagenaar. Hij werd aangehouden in Den Haag op verdenking van handel in vuurwerk. Na zijn aanhouding leidde verder onderzoek de politie naar een terrein in Poeldijk waar een tweede verdachte, een 57-jarige man uit De Lier, werd aangehouden. Op het terrein werden de duizenden kilo's vuurwerk gevonden in containers. De verdachten zitten nog vast en worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Opsporingsdiensten hebben tot nu toe in 2021 meer vuurwerk ingenomen dan in heel vorig jaar, bleek maandag uit de wekelijkse vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM). In totaal staat de teller dit jaar tot nu toe op ruim 150.000 kilo. In heel 2020 werd bijna 123.000 kilo in beslag genomen.