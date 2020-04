Zo moet Spanje op weg naar ’nieuw normaal’

Ruim zes weken na het begin van een strikte lockdown vanwege de coronapandemie, zullen de versoepelingen in vier verschillende fasen en „asymmetrisch” plaatsvinden.

Regio tot regio

Het opheffen van de strikte maatregelen begint op 4 mei en varieert van regio tot regio, afhankelijk van factoren zoals hoe het besmettingspercentage evolueert, het aantal lokaal beschikbare bedden voor intensieve zorg en hoe regio’s zich houden aan de afstandsregels, zei Sanchez.

Elke fase duurt twee weken, waarbij steeds meer winkels, bars en kerken, en later ook sportscholen, bioscopen, theaters en hotels worden geopend, aldus Sánchez dinsdagavond na een kabinetsvergadering van meerdere uren. Het aantal klanten mag echter aanvankelijk slechts 30 procent bedragen en pas later 50 procent van de capaciteit.

Over het geheel genomen is het plan om de landelijke lockdown te beëindigen over zes tot acht weken, aldus het hoofd van de socialistische regering.

Naar buiten

Het was al bekend dat de bijna 47 miljoen Spanjaarden vanaf 2 mei waarschijnlijk met huisgenoten weer buiten mogen wandelen. Buiten sporten zou ook weer mogen als het aantal besmettingen blijft afnemen.

Spanjaarden mogen sinds half maart alleen in uitzonderlijke gevallen het huis uit, bijvoorbeeld om naar het werk te rijden, de hond uit te laten of boodschappen te doen.

De eerste versoepeling vond al op zondag plaats: sinds die dag mogen kinderen tot 14 jaar - zij het met beperkingen en slechts één uur per dag - weer de straat op.

De cijfers geven hoop: voor de vijfde dag op rij werden meer genezen mensen geregistreerd dan nieuwe besmettingen.