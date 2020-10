’Militair die overleed na zwembadoefening had black-outsyndroom’

De korporaal nam deel aan een opleiding van het Korps Commandotroepen. Hij werd uit het water gehaald en gereanimeerd. Ⓒ MaRicMedia

ROOSENDAAL - Een Nederlandse korporaal die in oktober 2018 overleed nadat hij onwel was geworden tijdens een oefening in een zwembad in Roosendaal werd vermoedelijk getroffen door Shallow Water Black-out. Dat fenomeen kan optreden als iemand lang en vaak onder water blijft, vaak in combinatie met hyperventilatie.