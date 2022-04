Verkeerde getuige gehoord, vertraging zaak dode undercoveragent

Die undercoveragent deed riskant onderzoek naar vermeend drugscrimineel Joop M. in Zevenbergschen Hoek. Hij wordt verdacht van de invoer van 1300 kilo cocaïne via de haven van Vlissingen. Toen de grond te heet onder de voeten werd en de druk te hoog, pleegde de undercoveragent in april vorig jaar zelfmoord.

Om te onderzoeken of de undercoveroperatie helemaal volgens de regels is verlopen had de verdediging van M. gevraagd de teamleider te horen van het politieteam Werken Onder Dekmantel, waarbinnen undercoveroperaties vallen. Dat gebeurde vorige week. Toen bleek dat er niet één, maar twee leiders waren geweest in de anderhalf jaar die de actie in het Brabantse dorp duurde. Justitie had alleen de laatste teamleider gestuurd voor het verhoor. Daardoor kon de verdediging geen inzicht krijgen in het eerste jaar van de actie, toen er een andere teamleider was, terwijl de rechtbank juist over die periode zaken wilde weten. De officier van justitie: "De verdediging doet nu alsof het OM de rechtbank doelbewust misleidde, maar dat is niet zo."

De rechtbank in Breda had maandag eigenlijk willen beginnen aan de inhoudelijke behandeling van de zaak. Dat is nu uitgesteld tot donderdag. Maandagmiddag zal de andere teamleider nog worden gehoord.

De geheim agent, die al anderhalf jaar de joviale buurman speelde, pleegde zelfmoord toen hij een intieme relatie kreeg met de vrouw van Joop M. Uit onderzoek naar de undercoveroperatie bleek dat de geheim agent te weinig ondersteuning kreeg van zijn meerderen.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.