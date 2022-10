SOS Dolfijn: aangespoelde orka was in zijn eentje

Een orka komt zo nu en dan boven, zwemt dan een paar meter en komt vervolgens een eindje verderop weer boven, aldus directeur van SOS Dolfijn Annemarie van den Berg. Dan kan het zijn dat mensen vanaf de kust denken dat er meerdere dieren rondzwemmen.

Elke melding wordt serieus genomen, stelt Van den Berg. Voor een reddingsoperatie is het noodzakelijk om te weten of er meerdere dieren in nood zijn. De kustwacht heeft vanuit een helikopter het gebied bekeken. Er kon geen tweede dier worden waargenomen. „We hebben het dus uitgesloten omdat we het niet konden bevestigen.”

Zaterdag brachten de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en SOS Dolfijn naar buiten dat er een orka levend was aangespoeld. Het dier werd door de KNRM terug naar open zee geholpen, maar spoelde ongeveer een uur later opnieuw aan. Even voor middernacht kwam het bericht dat de orka het niet heeft gered.

De KNRM meldde eerder dat er twee orka’s waren aangespoeld, waarvan er eentje op eigen kracht terug naar open zee zou zijn gegaan. Het komt zeer zelden voor dat een levende orka aanspoelt in Nederland. De laatste orka waarbij ingrijpen nodig bleek, was Morgan, die in 2010 sterk verzwakt uit de Waddenzee bij Lauwersoog werd gehaald.