Premium Het beste van De Telegraaf

Gaskraan verder open of belastingen verlagen? Zes opties om bizarre prijsverhogingen op te vangen

Door Leon Brandsema en Mike Muller Kopieer naar clipboard

Ⓒ Hollandse Hoogte / Kim van Dam

Het demissionaire kabinet is bereid de knip te trekken om bizarre prijsverhogingen op de energiemarkt te dempen. Nu de koopkracht van Nederlanders in gevaar komt door exploderende gasprijzen, een flinke inflatie en stijging van brandstofprijzen, steken betrokken bewindslieden dinsdag al de koppen bij elkaar in de zoektocht naar een snelle oplossing. Maar aan welke knoppen kan het kabinet draaien zodat u dit in de portemonnee merkt? En: is dat wel genoeg?