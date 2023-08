Voor het eerst alcohol te koop in het Amerikaanse South Holland

Eigenaar van Blueberry Field Pancake House & Restaurant zegt dat hij vanaf september mimosas op de ontbijt- lunchkaart wil zetten, dat zijn cocktails bestaande uit champagne en sinaasappelsap.

Het dorp heeft onlangs de regels versoepeld, waardoor alcoholvergunningen kunnen worden afgegeven. Voorwaarde is wel dat de alcohol alleen verkocht wordt als daarbij eten wordt besteld. Kroegen en slijterijen blijven verboden.

Het besluit werd genomen na vele discussies tussen kerkleiders, ondernemers en buurtorganisaties. Daarmee gaat een langgekoesterde wens in vervulling van een groot deel van de inwoners, die tot nu toe voor een drankje naar de omliggende steden moesten.

Maar voorganger van de lokale kerk, Melvin L. Moore, heeft zo zijn bedenkingen. „Sommige mensen zijn angstig voor wat de toekomst in petto heeft. Sommigen zien de gemeenten om ons heen en hoe ze zijn veranderd”, zegt hij tegen ABC 7 Chicago. Volgens hem is South Holland altijd een veilig en religieus dorp geweest en zou dat nu kunnen veranderen.

De burgemeester is minder bezorgd. „Met deze stap kijken we uit naar een mooie toekomst van vooruitgang en ontwikkeling, maar doen we het op een manier die standvastig blijft aan onze jarenlange waarden van geloof en familie”, aldus burgemeester Don De Graff. „Het overheersende gevoel is dat we ons doen en laten kunnen veranderen, zonder te veranderen wie we zijn”, luidt verder de verklaring van de gemeente.

Nederlandse immigranten uit Zuid-Holland vestigden zich in 1846 op de plek waar nu South Holland ligt. In 1894 werd het officieel een gemeente. South Holland telt nu ruim 20.000 inwoners.