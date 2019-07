Grote stroomstoring New York: mensen vast in liften

Zover bekend is niemand gewond geraakt als gevolg van de stroomuitval, liet gouverneur Andrew Cuomo weten.

De stroomstoring is mogelijk veroorzaakt door brand in een transformator. Op sociale media worden foto's gedeeld van metrostations waar het licht is uitgevallen. Het energiebedrijf probeert samen met de gemeente om de stroomuitval te verhelpen. Ook zaten mensen vast in liften.

Jennifer Lopez

Op Broadway zijn voorstellingen niet doorgegaan en zangeres Jennifer Lopez moest haar optreden al vrij snel afbreken vanwege de stroomuitval.

Ook Times Square, dat normaal verlicht wordt door grote reclameborden, is grotendeels donker.

Burgemeester Bill de Blasio die campagne aan het voeren was in de staat Iowa heeft laten weten dat hij terugkeert. Hij zei op Twitter dat de stroomstoring een mechanisch euvel is en niet het gevolg is van een doelbewuste actie.