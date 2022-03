Vrouw Oekraïense president: Russen begaan massamoord op burgers

„Op 24 februari werden we allemaal wakker met de bekendmaking van een Russische invasie”, schrijft ze. „Tanks staken de Oekraïense grens over, vliegtuigen kwamen ons luchtruim binnen, raketwerpers omsingelden onze steden. Ondanks toezeggingen van door het Kremlin gesteunde propagandakanalen, die dit een speciale operatie noemen, is het in feite de massamoord op Oekraïense burgers.”

Olena wijst vooral op de jonge slachtoffers: „misschien wel de meest angstaanjagende en verwoestende.” De achtjarige Alice stierf in de straten van Okhtirka terwijl haar grootvader haar probeerde te beschermen. Polina uit Kiev is samen met haar ouders omgekomen bij beschietingen. De 14-jarige Arseni werd in het hoofd geraakt en kon niet worden gered omdat een ambulance hem niet op tijd kon bereiken, aldus de presidentsvrouw. „Als Rusland zegt dat het geen oorlog voert tegen burgers, roep ik eerst de namen van deze vermoorde kinderen.”