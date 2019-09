Nederland geschokt door liquidatie op advocaat Wiersum (44)

Coalitiepartner VVD ziet de rechtsstaat in het geding komen. De nieuwe liquidatie doet Kamerlid Dilan Yesilgöz denken aan „Italiaanse maffiapraktijken. Zeer schokkend dit. Dit tast het fundament van onze rechtsstaat aan en zou niet mogen gebeuren in Nederland.” Haar D66-collega Maarten Groothuizen spreekt van „inktzwart nieuws” en „een ongehoorde escalatie van het geweld.”

Van Dam en PvdA-Kamerlid Attje Kuiken willen dat justitieminister Ferd Grapperhaus naar de Kamer komt om tekst en uitleg te geven. Van Dam vreest dat de gevolgen van de liquidatie de hele advocatuur en de rechtsstaat zullen raken. Hij denkt dat potentiële kroongetuigen voortaan wel twee keer nadenken voor ze nog samenwerken met de politie, en advocaten voor ze met zo’n cliënt in zee gaan.

Ook de jonge leeftijd van de vermoedelijke dader geeft te denken, zegt Van Dam. Hij vermoedt dat een tiener met de moord is belast omdat minderjarigen veel lichtere straffen krijgen. De politiek moet zich gaan beraden of dat niet anders moet, vindt hij.

De moord zal de Algemene Beschouwingen, het grote Kamerdebat over de plannen die het kabinet met Prinsjesdag heeft gepresenteerd, zeker overschaduwen, zeggen de Kamerleden.

In het gerechtsgebouw aan de Parnassusweg in Amsterdam-Zuid is de verslagenheid door het nieuws over de moord op advocaat Derk Wiersum woensdagmorgen groot. Wiersum deed veel zaken op de hoofdstedelijke rechtbank en was er derhalve al jaren kind aan huis.

Ook de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten is „diep geschokt.” Volgens de vereniging verliest de strafrechtadvocatuur „een goede, bekwame en fijne collega.” „Deze verschrikkelijke daad raakt een van de kernen van de rechtsstaat. Strafrechtadvocaten moeten veilig hun werk kunnen doen”, aldus de organisatie.

