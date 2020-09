Utrechtse D66-gedeputeerde door het stof om onterecht geïnde woonvergoeding

„Er zijn fouten gemaakt, meerdere zelfs”, laat Strijk weten. Inmiddels heeft hij alles terugbetaald. Strijk ontving maandelijks 1610,90 euro terwijl hij in Utrecht woonde maar in Leiden nog een koophuis had, en daar ook stond ingeschreven.

Niet alleen maakte hij onterecht gebruik van de regeling, ook liep die enkele weken te lang door. Strijk zegt alles intern wel te hebben gemeld. De ambtelijke organisatie betaalde ondertussen vrolijk door. „Ze hadden meerdere keren kunnen controleren dat een aantal dingen niet op orde is.”

Excuusbrief

Extra pijnlijk is het dat de bestuurder de portefeuille Financiën onder zijn hoede heeft. „Het is leergeld dat ik letterlijk betaal.” Strijk heeft vrijdagmiddag een excuusbrief geschreven aan Provinciale Staten. „Ik baal hier enorm van”, schrijft hij.

De kwestie is niettemin voor de provincie aanleiding ’om per onmiddellijk een breed onderzoek te gelasten’. Zo worden alle onkosten en declaraties van de bestuurders van Gedeputeerde Staten nog een keer onder de loep genomen. Ook komt er een analyse van het declaratieproces. Daarnaast komen er interne controlemaatregelen om de procesgang te verbeteren.

De commissaris van de koning gaat dat onderzoek leiden. Eind oktober worden Provinciale Staten ingelicht. Met onmiddellijke ingang moeten alle onkosten en declaraties vooraf door de cvdk worden goedgekeurd.

Volgens Gedeputeerde Staten treft Strijk geen blaam. „Hij heeft geen informatie achtergehouden. Wij zijn dan ook overtuigd van de goede intenties.”