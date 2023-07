Boze boeren, maffia en zelfs brandweerlieden: zorgen in Italië om reeks aangestoken branden

In Calabrië is een brandstichter op een motorfiets aangehouden nadat hij op heterdaad werd betrapt door een drone. Hij werd door een warmtecamera gespot terwijl hij probeerde te vluchten. Het was de drieëntwintigste brandstichter die deze zomer in de regio werd aangehouden. Dertig drones zijn daar ingezet om brandstichters op te sporen.

En dat is nodig. In augustus 2021 liet het Italiaanse ministerie van Milieu onderzoeken hoe het recordaantal van 800 branden die zomer was ontstaan. De cijfers spraken boekdelen. Twee procent had een natuurlijke oorzaak, zoals een blikseminslag. Van 4 procent was niet te achterhalen hoe de brand ontstond, 22 procent werd geclassificeerd als twijfelgevallen. 13 procent werd veroorzaakt door onopzettelijk menselijk gedrag en in liefst 57 procent was sprake van moedwillige brandstichting.

Wraak

In de zuidelijke regio’s is men ervan overtuigd dat de situatie deze zomer niet anders is. In Calabrië en de aanpalende regio Apulië wordt vermoed dat minstens driekwart van de huidige branden is aangestoken.

Het rapport bood ook een overzicht van de motieven. Wraak was er één van: een burenruzie kan zelfs al voldoende zijn om de aansteker tevoorschijn te halen. In juni 2021 verwoestte een brand vlak bij Lecce de akkers, het irrigatiesysteem en de machines van een jonge boer die het aan de stok had gekregen met zijn buren. Maar de brand stopte niet bij zijn domein.

Begin deze week werd op Sicilië een 79-jarige man gearresteerd nadat de brand die hij had aangestoken 30 hectaren olijfbomen had verwoest. Ook daar zou wraak het vermoedelijke motief zijn geweest.

In de meeste gevallen wordt brand gesticht voor persoonlijk gewin. In Apulië werd in juli van dit jaar een herder betrapt die struikgewas in lichterlaaie had gezet om in de toekomst meer land te hebben om zijn kuddes te laten grazen.

Brand op bestelling

Opvallend: ook brandweerlui blijken vaak de daders. Niet omdat ze gefascineerd zijn door het vuur, zoals het cliché luidt, wel omdat ze beter materiaal en een hoger loon proberen af te dwingen.

De man die door de drone werd betrapt, bekende meerdere brandstichtingen. Hij was, zoals dat heet, een bekende van de politie, vanwege een waslijst aan kleine misdrijven. Vermoedelijk is hij geen pyromaan, maar een klusjesman die tegen betaling brand sticht. Voor ondernemingen die hun oog hebben laten vallen op een stuk bos om uit te kunnen breiden bijvoorbeeld, of om twisten over grondrechten te beslechten.

Catastrofe

Volgens de autoriteiten in Calabrië spotten de drones niet alleen boeren die tegen de regels hun velden afbranden en zo een catastrofe veroorzaken, maar ook ’georganiseerde bendes’. Volgens de Italiaanse landbouworganisatie Coldiretti zijn sommige daarvan gelieerd aan de maffia. Door brand te stichten, worden landbouwers onder druk gezet om hun gronden te verkopen, om er daarna legale ondernemingen op te bouwen die de maffia beheert om druggeld wit te wassen.

Eind augustus 2021 werden zo twee mannen aangehouden in Troina in Sicilië, vlak bij de grootste zonne-energieboerderij van Italië. Ze hadden velden in brand gestoken om plaats te maken voor extra zonnepanelen.

Volgens Claudio Fava, die tot vorig jaar voorzitter was van de antimaffiacommissie op Sicilië, is op het eiland 98 procent van de bosbranden het gevolg van „een moedwillig misdrijf.” „We moeten ons realiseren dat de vernietigende branden niet ontstaan door een barbecue.” Elke reden lijkt wel goed genoeg.