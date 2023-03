Celstraf voor medewerker tbs-kliniek die seks had met patiënt

De vrouw is patiënt in de tbs-kliniek en zit al ruim 20 jaar in het tbs-regime. Eind mei vorig jaar deed zij bij de zedenpolitie melding van verkrachting. Volgens haar zocht de man al wekenlang seksueel contact; hij zou haar hebben betast en zou hij zichzelf hebben bevredigd in haar bijzijn. Omdat zij wilde dat dit gedrag stopte – en bang was dat niemand haar zou geloven – heeft zij het bewijs van de seks, sperma van de man, bewaard in een stukje wc-papier, zo meldt de Rechtbank Midden-Nederland vrijdag.

Vrijwillige basis

Toen de man geconfronteerd werd met het bewijs van de vrouw heeft hij toegegeven seks met haar gehad te hebben. Volgens hem gebeurde dat op vrijwillige basis.

De medewerker ontkent dat er in de weken voorafgaand aan het seksueel contact ongewenste intimiteiten hebben plaatsgevonden, hij zegt juist een goede band met de vrouw te hebben gehad. De rechtbank kan niet vaststellen wat er in de periode voorafgaand aan de seks heeft plaatsgevonden. Maar dat er meer is gebeurd dan het normale contact gelooft de rechtbank wel.

Beroepsverbod

De man is inmiddels ontslagen en is naar eigen zeggen ook een groot deel van zijn sociale contacten kwijtgeraakt. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd, aldus Rechtbank Midden-Nederland. Als stok achter de deur is een deel van de 18 maanden celstraf voorwaardelijk. Ook legt de rechtbank de man een beroepsverbod op voor 5 jaar om te voorkomen hij opnieuw in een risicovolle situatie komt.