Mast gebroken van historisch zeilschip met kinderen aan boord

De historische zeilklipper de Eenhoorn maakte een tocht van Lemmer naar Enkhuizen toen de mast afbrak, melden meerdere media. Hoe dat precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Dat wordt gedaan door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), meldt de politiewoordvoerder.

Donderdag was het precies een jaar geleden dat er eenzelfde soort incident was. Een giek van het schip de Risico brak toen af bij een vaartocht met een schoolklas. Daarbij kwam de 12-jarige Haagse scholiere Tara om het leven.

De giek van het schip was afgebroken als gevolg van houtrot, bleek daarna op basis van onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De ILT nam na het incident maatregelen. Zo werden er een aantal afspraken gemaakt over het vergroten van de veiligheid van de historische bruine vloot. Er werd een bijeenkomst georganiseerd met onder meer schippers, verzekeraars en keuringsinstanties.

Ook werd duidelijk dat 39 van de 254 schepen van de bruine vloot niet beschikten over geldige certificaten voor het schip of de tuigage. De meeste van die schepen hadden hun zaken daarna al snel weer op orde, werd toen gemeld. De Eenhoorn zou volgens de Leeuwarder Courant op het moment van de mastbreuk wel over een geldig tuigagebewijs beschikken.