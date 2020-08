’Mensen zaten buiten op het platje en werden er zo vanaf geschoten’

Sanatan de Jongh Swemer: „Dat er pas in 1988 een Indisch monument kwam, is natuurlijk heel vreemd.” Ⓒ René Bouwman

Amsterdam - Het was niet op 5 mei, maar deze week precies 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog in ons koninkrijk eindigde. Terwijl Nederland in een zomerse bevrijdingsroes verkeerde, moest de bevolking van Nederlands-Indië drie zware maanden langer op vrijheid wachten. En toen die kwam, was de vreugde kort.