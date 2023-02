Jarenlang onveilige situatie op zorgboerderij: ’Gehandicapten voor straf in sloot gezet’

Volgens de inspectie zijn cliënten onder meer voor straf in de sloot gezet, in het schoonmaakhok opgesloten en geslagen. Ook zijn ze uitgescholden, gedwongen met ontbloot onderlichaam in de tuin te werken en om een of meerdere nachten buiten te slapen. Iemand die er niet in slaagde zijn eigen was te doen, moest zonder eten naar bed want ’alleen mensen die werken, verdienen eten.’

Op de boerderij woonden cliënten met een verstandelijke beperking, met niet aangeboren hersenletsel of met zwaar autisme. De meesten hadden het denkvermogen van een kind van anderhalf tot vier jaar.

Gediplomeerde zorgverleners

Afgelopen december raakte de zorgboerderij flink in opspraak toen zes medewerkers werden aangehouden door de politie. Vier van hen waren mede-eigenaar van de kleinschalige zorgorganisatie. De andere twee waren in dienst als gediplomeerde zorgverleners. Kort daarna moest de zorgorganisatie de zorg van enkele cliënten gedwongen stopzetten. Vlak daarop zijn de deuren helemaal gesloten.

De hele zaak kwam aan het rollen toen meerdere getuigen zich meldden bij de politie in oktober vorig jaar. Twee meldingen leidden vervolgens tot aangiftes van de mishandeling van cliënten door verschillende medewerkers. Deze aangiftes kwamen daarop terecht bij de inspectie die om die reden in december onaangekondigd langs ging op de boerderij.

De politie liet eerder weten dat onderzoeksjournalist Alberto Stegeman geheime opnames had gemaakt. Dit nadat enkele mensen zijn hulp hadden ingeroepen. Deze beelden ondersteunen volgens de inspectie de aangiftes en getuigenverklaringen en maken daarom inmiddels onderdeel uit van het onderzoek.

Dierbaren van de cliënten zijn geschokt en vol ongeloof, aldus het rapport. Zij zeggen nooit iets gemerkt te hebben en stelden juist tevreden te zijn over de zorg die hun verwanten kregen. Op haar website gaf de holistische zorgboerderij eerder aan de ontwikkeling van de cliënten voorop te zetten om daarmee hun eigenwaarde te vergroten. Uitgangspunt was respect voor elkaar. Het bestuur van de zorgboerderij spande eerder tevergeefs een kort geding aan tegen de publicatie van het rapport van de inspectie. Maar verloor maandag deze zaak. Bij de zorgboerderij was niemand voor commentaar bereikbaar.