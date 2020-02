Ⓒ Google Streetview

Innsbruck - Bij het ’coronahotel’ in Innsbruck heerst grote verbazing over het bericht dat het woensdag gasten in quarantaine had zitten. Medewerkers van Grand Hotel Europa vertellen aan De Telegraaf dat er dinsdagmiddag kort onderzoek is geweest na een mogelijke coronabesmetting; toen iedereen gezond bleek, is het hotel weer gewoon opengegaan.