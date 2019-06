Doden door vliegtuigcrash Hawaï

Het gaat om een tweemotorig toestel dat vrijdagavond (lokale tijd) crashte bij de noordkust van het eiland Oahu. Het is niet duidelijk of dat gebeurde bij de start of bij de landing. Geen van de inzittenden overleefde dat, zo melden de hulpdiensten. De oorzaak is niet bekend.

