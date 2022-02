KNMI geeft code geel af vanwege zware windstoten

De ochtend begint met veel regen. In de westelijke kustprovincies komen zware windstoten voor van ongeveer tachtig kilometer per uur, in de kustgebieden tot negentig kilometer per uur en in het zuidwestelijk kustgebied tot zelfs honderd kilometer per uur. In de avond is vooral aan de kust ook onweer mogelijk.

Het waait zondag niet alleen hard, het is ook een regenachtige dag. Gemiddeld valt er in februari tussen 55 en 75 mm neerslag, aldus Weer.nl. Gerekend van zaterdagavond tot en met zondagmiddag kan op veel plaatsen in het zuiden, midden en oosten tussen dertig en veertig millimeter regen vallen. Dat is meer dan normaal valt in een halve februarimaand. De kans op wateroverlast is ondanks het kletsnatte weer beperkt, omdat de regen over een groot deel van de dag wordt verspreid.

Vaccinatielocaties

Op meerdere plekken in het land gaan vaccinatielocaties zondag dicht vanwege de zware windstoten. Dat gebeurt met het oog op de veiligheid van bezoekers en vaccinatiemedewerkers, laten regionale GGD’en zaterdag weten.

In en rond Rotterdam sluiten twee vaccinatielocaties, namelijk die bij de SS Rotterdam en die bij metrostation Poortugaal in de gemeente Albrandswaard. In het noorden van Noord-Holland blijft de vaccinatielocatie in Middenmeer de hele zondag dicht. Mensen die een prikafspraak hebben, kunnen naar de vaccinatielocatie in het dorp Hem, tussen Hoorn en Enkhuizen. De priklocatie in Alkmaar blijft tot 14.00 uur dicht, en de mensen die voor die tijd een afspraak hadden staan kunnen ’s middags langskomen.