PvdA wil compensatie voor ’klimaatkosten’ Timmermans

In het plan van Timmermans verhoogt Brussel de ambitie om per 2030 de hoeveelheid broeikasgassen te reduceren tot 55 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Uit eerder onderzoek van groene rekenmeesters van het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) volgt dat het ’Fit for 55’-plan burgers en bedrijven in de portemonnee zal raken. Bij ongewijzigd beleid gaan huishoudens door het plan-Timmermans jaarlijks gemiddeld 100 euro extra betalen aan energie en 85 euro extra voor de auto.

De hogere prijzen moeten het verbruik afremmen en leiden tot een duurzamer continent. Maar volgens PvdA’er Thijssen zijn er nu al mogelijkheden voor het Nederlandse kabinet om die rekening te compenseren. Hij pleitte er in de Tweede Kamer zelfs voor om huishoudens er juist op vooruit te laten gaan. Iets dat demissionair staatssecretaris Dilan Yeşilgöz (Klimaat) niet kon toezeggen. Zij geeft aan dat de onderhandelingen in Brussel nog moeten beginnen. Nederland wil zich op voorhand niet in de kaarten laten kijken, is haar verdediging.

Verzet

In de Tweede Kamer gaan de handen nog niet op elkaar voor het groene plan van de Europese klimaatpaus Timmermans. „Wij zitten niet te wachten op klimaatdictaten vanuit Brussel”, zegt JA21-leider Joost Eerdmans. Hij roept het kabinet op zich te verzetten in Brussel en wil dat Nederland zich aansluit bij een mogelijk veto van Polen, dat zich tegen het plan dreigt te keren.

Ook de PVV heeft niets met het plan. De SP is kritisch en voorziet dat vooral geld gestoken wordt in grote bedrijven. GL, D66, PvdA en Volt zijn wel voorstander. De PvdD is vooral bezorgd over nieuwe investeringen in biomassacentrales, nu Brussel daar geen stokje voor steekt en het stoken van biomassa noodzakelijk acht.

Betalen

Timmermans zelf wil middels een nieuw op te richten klimaatfonds minder welvarende landen verleiden toch een handtekening te zetten onder het plan. Maar daarover is juist veel scepsis in Den Haag: welvarende landen als Nederland moeten dan meer betalen, is de vrees.

VVD’er Silvio Erkens voelt er dan ook niets voor. „We kunnen de Nederlandse huishoudens dan niet meer compenseren, want Europa gaat het geld herverdelen naar gezinnen in Portugal en Polen. Voor ons voelt dit voorstel ook als inkomensbeleid en niet als klimaatbeleid. Het gevoel bekruipt dat de partijpolitieke kleur van de eurocommissaris voor klimaat hier wellicht een rol in speelt.”