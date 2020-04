Gynaecologen gearresteerd na neerhalen Trumpvlag

De Trumphaters Geoffrey Michael Fraiche (41) en Laura Ann Webb-Fraiche (38) waren op een ladder geklommen en hadden het doek weggehaald.

Hun twee kinderen waren getuige. Op een video is te horen dat het oudste jongetje zijn ouders smeekt te stoppen, ’anders komen jullie in de gevangenis terecht’.

Het stel dat in verschillende ziekenhuizen als medisch specialist werkt, is opgepakt en aangeklaagd voor insluiping en diefstal. Na anderhalf uur op het politiebureau in Gulf Breeze zijn ze losgelaten.

Geoffrey heeft naar ABC nieuws een bericht gestuurd dat hij later met een verklaring komt.

Republikeinse politicus Matt Gaetz schreef op twitter dat de ouders wel een bijzonder slecht voorbeeld voor hun kinderen zijn. In de tweet deelt hij ook de video met de tekst dat hun kinderen verstandiger zijn dan hun gestudeerde ouders.